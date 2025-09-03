Sorin Grindeanu: „Concedierea nu este reformă”

„Reforma administrației nu este egală cu concedieri. Reformă înseamnă multe alte lucruri”,spune liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuţ Cristache”, difuzată live pe gandul.ro.

„Mie, pe grilele dumitale, îmi iese că trebuie să concediez nu știu câți zeci de angajați de la primăria Craiova. Lasă-mă să le fac evaluările. Să văd că îi știu pe cei care taie frunze la câini, dar n-am pârghiile în acest moment. Chiar dacă îi știu pe cei care nu lucrează, să pot să îi trimit acasă. Dar dă-mi pârghiile mie. Și asta e un alt pilon”, precizează Grindeanu.

El menționează că a avut discuții cu Ilie Bolojan despre evaluarea oamenilor și a argumentat faptul că ar fi o formă de abuz să faci demiteri în lipsa evaluării.