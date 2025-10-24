Sorin Grindeanu exclude o alianță PSD-AUR: Suntem parteneri serioși în actuala coaliție

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric, vineri, la Olt, orice scenariu privind o eventuală alianță între PSD și AUR.

Grindeanu a subliniat că social-democrații rămân fideli actualei coaliții de guvernare, formată alături de PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților.

„Noi am hotărât să intrăm în alianță cu PNL, USR, UDMR și minorități, nu doar printr-un vot în Comitetul Politic Național, ci printr-un vot extins, la care au participat aproape 5.000 de membri. Eu nu am cunoștință de o coaliție PSD-AUR, nici nu s-a discutat așa ceva”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că o eventuală colaborare cu AUR ar presupune ieșirea PSD din actuala coaliție, lucru pe care partidul nu îl dorește.

„În momentul în care am decis să intrăm în această coaliție, am înțeles să fim parteneri serioși, să aducem plusvaloare prin politicile publice propuse. Nu avem alte gânduri în acest moment. Exclud total o astfel de variantă”, a declarat Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin pe fondul speculațiilor apărute în spațiul public privind o posibilă apropiere între PSD și AUR după viitoarele alegeri.