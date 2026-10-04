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Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României

România nu are experiența organizării alegerilor anticipate, însă procedura nu ar fi imposibil de pus în aplicare, consideră fostul președinte Traian Băsescu.
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Andrei Rachieru
04 oct. 2026, 21:20, Politic
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Întrebat dacă România este pregătită pentru organizarea unor alegeri anticipate, Traian Băsescu a spus că nu se poate vorbi despre o experiență concretă în acest sens, întrucât țara nu a mai trecut niciodată printr-un asemenea proces.

„Nu ai cum să spui că ești pregătit sau nepregătit. Experiența asta nu s-a făcut niciodată în România. Și dacă va fi nevoie, vom parcurge și vom vedea”, a declarat fostul președinte la Digi24.

Băsescu a precizat că ar fi nevoie, cel mai probabil, de anumite măsuri legislative pentru declanșarea procesului electoral, însă nu consideră că acestea ar reprezenta un obstacol imposibil de depășit.

„Trebuie emisă o anume legislație, probabil, de start a proceselor electorale. Dar nu e ceva imposibil de făcut”, a afirmat acesta.

„S-a pierdut prea mult timp”

Fostul șef al statului consideră că procedura pentru alegeri anticipate ar fi putut fi deja declanșată dacă președintele ar fi acționat mai rapid. În opinia sa, după două luni ar fi putut fi început procesul pentru organizarea scrutinului.

„În cazul în care președintele ar fi acționat mult mai rapid, într-o lună, să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegere anticipate. Eram aproape de alegeri anticipate în momentul de față”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a atras atenția că actuala criză politică se prelungește și că România se apropie de jumătate de an de la începutul acesteia. Băsescu consideră că s-a pierdut prea mult timp în acest interval.

„Aproape facem o jumătate de an, ca să înțelegem bine unde suntem. Deci s-a pierdut prea mult timp”, a declarat Traian Băsescu.

În același context, fostul șef al statului a făcut referire la cel mai recent raport al agenției Standard & Poor’s, despre care spune că evidențiază un aspect care nu este suficient discutat: activitatea partidelor în Parlament în perioada în care Guvernul nu a funcționat normal.

„Raportul Standard & Poor arată un lucru pe care nimeni nu vrea să-l sublinieze, dar e o realitate. Că aceste partide, în condiții de guvern căzut, au făcut în Parlament ce a trebuit”, a mai spus Băsescu.

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