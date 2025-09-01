Bolojan a amenințat Coaliția că-și va da demisia din funcția de premier / Coaliția și Guvernul se reunesc astăzi pentru amendamentele la pachetul fiscal

Amendamentele propuse de USR la pachetul 2 de măsuri Introducerea unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor consiliilor de administrație, pentru a corecta situațiile în care un candidat este eliminat pe nedrept sau acceptat fără să îndeplinească cerințele legale, fără a fi nevoie de procese lungi în instanță.

Limitarea prin lege a bonusurilor și primelor în autoritățile autonome (ASF, ANRE, ANCOM). Acestea să fie acordate doar dacă instituțiile îndeplinesc criterii de performanță și doar când deficitul bugetar este sub 3%. Propunerea din pachet fixează bonusurile la maximum două salarii de ministru pe an (26.000 lei), însă USR vrea condiții mai stricte, pentru a opri premiile nejustificate.

Scoaterea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensii speciale, astfel încât doar magistrații să beneficieze de acest regim. CCR s-a pronunțat anterior pe subiect, iar modificarea ar fi constituțională.

Alocarea de fonduri pentru investigații medicale legate de diabet, AVC, sarcini și unele boli rare. USR arată că aceste cheltuieli suplimentare sunt mai mici decât costurile intervențiilor tardive sau pierderea de vieți omenești.

Eliminarea obligației firmelor de a transforma împrumuturile în capital social, o măsură care ar afecta start-up-urile românești și ar putea descuraja investițiile.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul AUR intenționează să înainteze patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, aceste moțiuni vizează patru dintre cele cinci proiecte legislative pentru care executivul își asumă răspunderea în fața Parlamentului. Singurul proiect care nu va fi contestat este cel referitor la pensiile magistraților.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că proiectele care nu mai pot face parte din PNRR trebuie mutate pe viitorul program de finanţare european, folosind fondurile de coeziune.

În situația de mutare se află unele spitale şi lucrările la autostrăzi şi drumuri expres.

Ilie Bolojan a spus, luni, în cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, la care a participat şi preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, că discuţia dintre aceștia s-a concentrat pe două componente, una legată de agenda europeană şi alta de politică internă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că vrea un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar să fie „suportabile” din punct de vedere social. Premierul țării a spus, într-o declarație comună cu președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, care se află în acest moment într-o vizită în România, că speră ca, „prin dialogul cu Comisia Europeană, cu comisarul responsabil pe domeniu, să putem avea un acord cu Comisia în așa fel ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la corectarea deficitului”.

Știrea inițială

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan a amenințat coaliția că-și va da demisia din funcția de premier. Discuțiile au avut loc duminică, la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale, citate de Gândul. Momentul s-a petrecut după patru ore de discuții aprinse despre pachetul de reformă a administrației publice.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a spus premierul Ilie Bolojan liderilor Coaliției care au luat parte la discuții.

Reuniunea a început după orele prânzului și era urmată de o ședință de Guvern. Discuțiile cu privire la pachetul de reforme au durat mai bine de patru ore.

Reducerile de posturi din Administrația Publică este cauza pentru care liderii nu au ajuns la un acord. Mai precis, propunerea dată de premierul Bolojan ca procentul reducerii de posturi să ajungă la 45%, cifră care, ar determina desființarea unui număr estimat de 70.000 de posturi.

Angajarea răspunderii pachetului privind reforma administrație centrale, se amână pentru cel puțin două săptămâni, adică nu înainte de pe 15 septembrie.

Măsurile de reducere a posturilor au fost analizate duminică, iar pentru că nu s-a ajuns la un acord, vor avea loc noi discuții luni.

UPDATE: La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.

La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări.

La ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.

Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra: