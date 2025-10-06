Theodor Stolojan: Coaliția dă un semnal foarte prost. I-am potcovit pe oamenii simpli, nu ne atingem de coterii

Coteriile politice din plan central și local reacționează și opun rezistență foarte mare la intenția Guvernului de a face reforme, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan. El consideră că liderii coaliției dau populației un semnal foarte prost, pentru că după ce au majorat taxe și impozite, nu au reușit să ajungă la un acord privind reforma administrației centrale și locale.

Întrebat dacă liderii coaliției nu dau un semnal prost, pentru că nu reușesc să facă reforma administrației publice, după ce au majorat taxe și impozite, Theodor Stolojan a răspuns: „Foarte prost, nu prost, foarte prost! Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, în schimb, i-am potcovit pe oamenii simpli și cu creșterea TVA-ului și cu înghețarea salariilor și cu înghețarea pensiilor”.

Fostul premier speră că judecătorii CCR vor da undă verde reformei pensiilor speciale pentru magistrați

„Hai să vedem ce se întâmplă miercuri cu acea propunere de bun simț făcută pentru regândirea sistemului de ieșire la pensie și de vârstă de ieșire la pensie și nivel al pensiilor pentru magistrați, când Curtea Constituțională va da un verdict sau, știu eu, va amâna din nou, va fi iar un semnal, dacă CCR ajunge la concluzia că sunt probleme, sigur că iar este un semnal extraordinar de prost. Percepția populației asta este, adică ne-ați potcovit pe noi, în timp ce când ajungeți la problemele voastre politice, reflectate în administrația centrală și locală, v-ați poticnit”, mai spune Stolojan.

Întrebat cum i se pare că s-a descurcat premierul Ilie Bolojan în primele 100 de zile, Theodor Stolojan a precizat: „Până acum, s-a descurcat foarte bine și este, cum se spune, omul momentului, adică omul potrivit la locul potrivit pentru acest gen de reforme, care privesc în mod special în această etapă administrația publică locală și centrală (…). Din păcate, însă, sigur că e o coaliție și iată că reforma administrației publice a devenit cuiul lui Pepelea (…). Coteriile astea politice care s-au format în plan central și local sunt foarte rezistente și reacționează (…), rezistența este foarte mare”.

Fostul premier avertizează în privința riscului ca România să intre în incapacitate de plată

„Nici unul dintre cei care astăzi sunt la nivelul deciziei politice sau la nivelul BNR sau la alte niveluri de decizie economică la nivelul țării nu vorbește despre incapacitate de plată, dar n-au trăit acest fenomen într-o poziție de decizie. Eu am trăit-o în perioada 1980-1981-1982, când România a întrerupt plățile externe, din incapacitate de plată și când pe unele aeroporturi avioanele românești plecau cu gențile pline de cash, să plătească taxele de aeroport, că nimeni nu mai avea sau România nu mai avea credibilitatea necesară să se împrumute undeva pe piețele externe la dobânzi rezonabile. Oamenii nu au trăit aceste…, ei vorbesc din ce au auzit, din ce au citit, dar va trebui redus deficitul bugetar, nu avem scăpare”, afirmă Theodor Stolojan.