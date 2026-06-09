Tomac caută susținere pentru noul Guvern. POT vrea un Executiv de uniune națională cu miniștri din toate partidele

După discuțiile cu reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri (POT), Tomac a declarat că a prezentat prioritățile viitorului cabinet și argumentele pentru constituirea unui Executiv format din profesioniști.

„Am explicat de ce consider că această situație poate fi deblocată doar prin învestirea unui Guvern format din profesioniști”, a afirmat premierul desemnat.

Tomac a precizat că este dispus să continue dialogul cu toate formațiunile politice și cu parlamentarii care doresc să discute despre soluția propusă pentru depășirea blocajului politic.

El a adăugat că va prezenta un calendar pentru solicitarea votului de încredere în Parlament după finalizarea consultărilor și după ce partidele își vor exprima poziția față de propunerea sa.

POT propune un Guvern de uniune națională

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a declarat că formațiunea sa consideră necesară înlocuirea actualului Executiv și că toate partidele parlamentare ar trebui să participe la guvernare.

Potrivit acesteia, POT i-a propus lui Eugen Tomac formarea unui Guvern de Uniune Națională.

„Dacă într-adevăr suntem într-o situație dificilă ca țară, atunci toate partidele parlamentare trebuie să își asume guvernarea”, a afirmat Gavrilă.

Lidera POT a precizat că propunerea formațiunii este ca Eugen Tomac să ocupe funcția de premier, iar portofoliile ministeriale să fie împărțite între toate partidele reprezentate în Parlament.

Consultările continuă

Premierul desemnat a declarat că discuțiile purtate până acum cu partidele parlamentare, grupurile parlamentare și parlamentarii neafiliați îi oferă motive de optimism privind constituirea unei majorități.

Tomac a afirmat că va continua negocierile și în zilele următoare pentru a obține sprijinul necesar învestirii noului Guvern.

Consultările au loc la mai bine de o lună după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.