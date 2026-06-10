Tomac susține apelul lui Nicușor Dan către partide: Țara are nevoie de un guvern funcțional

Tomac a afirmat, miercuri seara, la B1 TV că partidele politice au obligația de a contribui la asigurarea unei guvernări funcționale și că apelul lansat miercuri de președintele Nicușor Dan este justificat în contextul actual.

„Domnul președinte are dreptate atunci când le cere partidelor mai multă responsabilitate, pentru că dincolo de rolul firesc într-o democrație al partidelor de a le cere cetățenilor să aleagă pentru a reprezenta interesele comunităților în Parlament, mai au și o obligație de a valida atunci când este nevoie, și mai ales în contextul în care ne aflăm în prezent, funcționarea unui guvern”.

Acesta a susținut că partidele politice trebuie să renunțe la calculele electorale și să se concentreze asupra interesului național.

„Și în momentul de față, acest blocaj, această tensiune care există în societate, obligă partidele să iasă din această logică care este extrem de păgboasă. Domnul președinte le cere partidelor mai multă flexibilitate și să pună în acest moment extrem de complicat, pe primul loc, România și cetățenii români. Niciun cetățean din această țară nu este vinovat că partidele politice se uită mai mult spre anul electoral 2028 decât spre ce se întâmplă astăzi în țara noastră”, a spus premierul desemnat.