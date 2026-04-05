Traian Băsescu: Carburantul ar trebui raţionalizat pentru a evita o criză. Plafonarea preţurilor, „o mare greşeală”

„Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luaţi un rezervor de benzină pe lună”, a afirmat Băsescu.

Fostul şef al statului a criticat măsurile de intervenţie asupra preţurilor, precum plafonarea sau reducerea acestora, pe care le consideră contraproductive. El a susţinut că piaţa trebuie lăsată să funcţioneze astfel încât importatorii de motorină şi benzină să fie interesaţi să aducă marfă în România.

„Marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. Ori noi facem o mare greşeală şi europenii, din demagogie, fac o mare greşeală, intervenţii pe preţ, hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greşeală”, a spus Traian Băsescu.

Acesta a avertizat că impunerea unor restricţii ar putea determina importatorii să îşi orienteze livrările către alte pieţe, unde nu există astfel de limitări. Băsescu a dat ca exemplu Bulgaria, despre care a spus că are o acciză mai mică şi ar putea deveni mai atractivă pentru comercianţi.

„Dacă le introducem restricţii, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricţii. Şi tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezeşti că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricţii”, a subliniat fostul preşedinte.

În acelaşi context, Traian Băsescu a comentat şi situaţia bugetară a României, pe care a descris-o drept „grea”. El a explicat că înţelege de ce autorităţile ezită să reducă acciza sau TVA la carburanţi.

„Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situaţia bugetară a României este grea. Şi eu spuneam acum vreo lună, mergeţi băieţi la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mişcă fără FMI”, a mai declarat Băsescu.