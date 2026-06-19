Traian Băsescu: Liberalii ar trebui să-și reducă temperatura și să susțină guvernul. Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme

Fostul șef al statului a transmis un mesaj direct PNL:

„Dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală, ar trebui să sprijine trecerea guvernului, măcar și de dragul celor șapte-zece miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la Uniunea Europeană”.

Băsescu a insistat asupra ideii că miza principală ar trebui să fie stabilitatea guvernamentală și accesarea fondurilor europene, nu disputele politice interne.

Critici la adresa lui Bolojan

În intervenția sa, Traian Băsescu a comentat și dinamica internă din Partidul Național Liberal, sugerând că unele decizii politice sunt influențate de calcule electorale.

„Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. Deci, practic, el nu are în vedere prioritățile țării, are în vedere prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă”, spune fostul șef al statului.

Poziție rezervată privind Nicușor Dan

Întrebat despre actualul context politic și despre eventuale „linii roșii” între partide, Băsescu a precizat că nu dorește să se poziționeze ca un consultant politic pentru Nicușor Dan.

„Nu vreau să par consultantul lui Nicușor Dan… în viața mea am discutat o singură dată, trei minute… Deci nu vreau să par a fi consultantul dânsului, nu ne cunoaștem, nu ne consultăm unul pe altul și nici nu o să-i dau o consultație publică”.

Bolojan a anunțat că va candida iar la șefia PNL

Ilie Bolojan, și-a anunțat, vineri, candidatura la președinția partidului, la congresul extraordinar care a fost convocat duminică, la ora 12.00.

El a mai precizat că în urma ședinței de vineri, Consiliul Național a adoptat și modificările la Statutul PNL, astfel că se va candida pe bază de moțiuni.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Și Adrian Veștea a anunțat că va candida la conducerea PNL

Joi seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că intră în cursa pentru șefia PNL și spune că partidul are nevoie de o schimbare de direcție și mai mult echilibru.

„Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a mai spus premierul desemnat.

Ce s-a decis în ședința Consiliului Național al PNL

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, în urma unei ședințe, convocarea Congresului Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie 2026, în București, la Romexpo.

„Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot”, se arată în comunicatul emis de PNL.

Sursa video: Digi 24