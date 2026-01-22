Prima pagină » Politic » Trebuie să aleagă România între mamă și tată, între SUA și UE? Ce spune un europarlamentar

Trebuie să aleagă România între mamă și tată, între SUA și UE? Ce spune un europarlamentar

Lingușirea lui Donald Trump de către europeni nu mai funcționează, spune eurodeputatul PSD Vasile Dîncu. El crede că liderii continentului ar trebui să-i răspundă pe aceeași voce președintelui american, în contextul relațiilor tot mai tensionate dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
Laura Buciu
22 ian. 2026, 12:57, Politic

România nu trebuie să facă neapărat o alegere între UE și SUA, explică, la RFI, europarlamentarul Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu declară că „din păcate, în ultima vreme, conducerea României s-a simțit ușor încurcată, trebuind să aleagă între două tipuri de apartenență. Pe de o parte, avem un parteneriat strategic cu SUA, un parteneriat strategic care ne asigură nouă liniștea securității sau sentimentul securității, dacă nu chiar securitatea, avem baze americane importante din punct de vedere logistic și operațional pe teritoriul României. Pe de altă parte, avem apartenența la UE, cea care ne modernizează societatea, ne asigură fonduri, chiar de supraviețuire pentru România. România s-a simțit încurcată între aceste două apartenențe”.

În opinia sa, „aceasta este o falsă dilemă. România nu trebuie să aleagă între mamă și tată, nu trebuie să aleagă între cele două apartenențe. Pur și simplu, trebuie să recurgă la principiu. Ne-am dus în UE, am făcut parteneriatul strategic, pentru a respecta niște principii. Aceste principii erau respectul independenței, respectul teritorialității, dreptul fiecărei națiuni de a-și defini singură proiectul și soarta (…). Pentru națiunile mici și medii, respectul principiului și consecvența sunt cele care îți asigură securitate, cel puțin pe termen lung”.

Întrebat dacă mai funcționează lingușirea lui Donald Trump de către unii lideri europeni, Vasile Dîncu a răspuns: „Din păcate, a funcționat ca și comunicare politică sau diplomatică și cred că Europa a pierdut aici în noul mandat al lui Donald Trump. Nu cred că mai funcționează”.

 

