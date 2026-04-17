Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii. Ce țări sunt vizate

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a solicitat vineri un nou tratat pentru a stabili o „veritabilă uniune europeană de apărare”, potrivit Anadolu. El a explicat că în prezent cadrul juridic al Uniunii Europene este insuficient pentru a face față provocărilor de securitate.

Vorbind la cea de-a 4-a Conferință anuală a Serviciului Juridic al Comisiei Europene de la Bruxelles, Kubilius a declarat că uniunea de apărare propusă ar trebui să se extindă dincolo de statele membre ale UE și să includă parteneri precum Marea Britanie, Norvegia și Ucraina.

„Îndemn la crearea unei noi uniuni europene autentice a apărării, care ar include și Regatul Unit, Norvegia și Ucraina”, a spus el, subliniind necesitatea ca Europa să poată „lupta ca o Europă unită, nu doar ca o combinație de 27”.

Kubilius a sugerat că noul cadru ar putea urma modelul Acordului Schengen, care a început ca o inițiativă în afara tratatelor UE, înainte de a fi integrat în sistemul juridic al blocului.

El a susținut că o astfel de abordare ar permite țărilor dispuse să avanseze mai rapid, ocolind constrângerile din tratatele existente, care lasă apărarea în mare parte sub control național. Comisarul a menționat și discuțiile din cadrul NATO despre o tranziție de la un model de apărare centrat pe SUA la unul centrat pe Europa.