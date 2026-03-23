USR anunță ce ar putea schimba relația cu PSD: nu mai vedem o bază pentru a colabora cu ei

Declarațiile au fost făcute luni, înainte de ședința Comitetului Politic al USR.

„Dacă trece o moțiune de cenzură, dacă cade acest guvern, nu mai vedem o bază pentru a colabora cu PSD într-o guvernare”, a explicat Dominic Fritz.

De asemenea, liderul USR a spus că „protocolul de funcționare a coaliției” nu trebuie modificat și a cerut PSD să decidă dacă „vor să negocieze pentru oameni sau pentru ei”.

Totodată, Dominic Fritz a calificat drept politicianistă propunerea de schimbare a premierului Ilie Bolojan.

„Pe români îi interesează dacă această coaliție poate să le îmbunătățească viața (…) Discuția despre schimbarea premierului este politicianistă, de aceea o respingem”, a precizat Dominic Fritz.