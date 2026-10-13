USR nu susține Guvernul Niculescu. Fritz: „Eu nu cred în miniștri independenți”

Liderul USR a criticat marți, la Digi24, poziționarea social-democraților și a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate.

Fritz: PSD vrea să fie și la guvernare, și în opoziție

Dominic Fritz a criticat lipsa de claritate privind majoritatea parlamentară pe care se va baza viitorul Executiv și a acuzat PSD că încearcă să continue o strategie pe care, în opinia sa, a folosit-o și în timpul precedentei coaliții de guvernare.

„Eu nu mai înțeleg dacă PSD își dorește să facă opoziție sau guvernare. Am văzut în ultimul an, când am fost împreună într-o coaliție, că PSD și-a dorit să fie și la guvernare, și în opoziție națională, și mi se pare că caută acum o cale să continue această ipocrizie constantă. Și asta nu poate să fie decât un combustibil pentru tot felul de aranjamente”, a declarat președintele USR.

Întrebat despre varianta unui Cabinet condus de Luca Niculescu, în care să intre atât tehnocrați, cât și social-democrați, Fritz a afirmat că acesta trebuie privit drept un Executiv minoritar al PSD.

„Adică e un guvern minoritar PSD. Că sunt și câțiva oameni care poate n-au carnet de partid PSD e altceva, dar va fi un guvern minoritar PSD”, a spus liderul USR.

„Eu nu cred în miniștri independenți”

Fritz și-a exprimat scepticismul și față de independența politică a eventualilor miniștri tehnocrați. În opinia sa, un ministru sau chiar premierul rămâne dependent de configurația politică din Parlament, indiferent dacă deține sau nu carnet de partid.

„Eu am mai tot spus. Eu nu cred în miniștri independenți, pentru că chiar și premierul este dependent de o majoritate în Parlament. Specific, în orice zi o majoritate în Parlament poate să răstoarne orice fel de decizie a Guvernului sau aproape orice fel de decizie”, a afirmat Dominic Fritz.

Președintele USR susține că nici măcar nu este necesar ca eventualii miniștri tehnocrați să aibă legături anterioare cu social-democrații pentru ca PSD să exercite influență asupra lor.

„Și tocmai de aceea nici nu e nevoie să existe o apropiere filozofică sau istorică între un anumit om sau ministru tehnocrat și PSD, ca PSD să exercite putere și presiune asupra acestui ministru sau acestui premier”, a declarat Fritz.

„Tocmai de aceea vorbim de asumare, de claritate, de transparență și, din păcate, vom continua tocmai cu această situație în Parlament, în care noaptea se fac tot felul de înțelegeri și ziua se afișează cu, nu știu, un premier independent”, a continuat liderul USR.

Fritz: Alegerile anticipate, „singura soluție constructivă”

În ceea ce privește ieșirea din actuala situație politică, președintele USR a respins soluțiile construite exclusiv prin negocieri între partidele parlamentare și a pledat pentru organizarea de alegeri înainte de termen.

„Eu cred că singura soluție constructivă, productivă, sunt alegeri anticipate, pentru că sunt singura soluție care ar avea legitimitatea dată de către cetățenii României”, a declarat Dominic Fritz.

„Orice soluții găsim noi, acum, politicienii, va fi o soluție de aranjamente care nu poate să câștige încrederea cetățenilor României”, a adăugat președintele USR.