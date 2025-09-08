Valeriu Munteanu cere României să rămână neutră față de alegerile din Republica Moldova

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a transmis luni un apel public către instituțiile statului român, solicitând prudență și echilibru în raport cu alegerile parlamentare din Republica Moldova.

El a subliniat că pluralismul democratic și independența proceselor electorale trebuie respectate cu strictețe și a avertizat că orice ingerință poate afecta obiectivul strategic comun al celor două state, integrarea europeană a Republicii Moldova.

Munteanu a criticat decizia recentă a CNA de a notifica platforma TikTok în legătură cu presupuse rețele de conturi care ar fi influențat scrutinul de la Chișinău.

Potrivit acestuia, măsura a fost bazată pe un raport al unui ONG din Republica Moldova, fapt ce ridică „probleme serioase de legitimitate și competență” pentru o instituție a statului român.

El a reamintit și poziția lui Georgică Severin, membru CNA, care a părăsit ședința în semn de protest, invocând lipsa unui temei legal pentru ca instituția să intervină în procese electorale din afara României.

„Astfel de gesturi riscă să submineze credibilitatea României ca partener echilibrat și să compromită rolul nostru de garant al valorilor democratice”, a declarat Munteanu. Acesta a adresat și un mesaj autorităților de la Chișinău, cerând organizarea unor alegeri libere și competitive, fără presiuni administrative și fără obstrucționarea opoziției.