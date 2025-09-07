Vance, criticat pentru comentariile „disprețuitoare” despre atacul asupra unei nave din Venezuela

Un senator republican, președintele comitetului pentru securitatea internă, l-a criticat pe JD Vance pentru comentarii „disprețuitoare” prin care pare să susțină execuțiile militare, potrivit The Guardian.

„Uciderea membrilor cartelurilor care îi otrăvesc pe concetățenii noștri este cea mai înaltă și cea mai bună utilizare a armatei noastre”, a declarat vicepreședintele într-o postare pe X sâmbătă, în apărarea atacului militar american împotriva unei nave venezuelene în Marea Caraibelor, care a ucis 11 persoane pe care administrația le-a acuzat că erau traficanti de droguri.

Vance a adăugat: „Democrații: să-i trimitem pe copiii voștri să moară în Rusia. Republicanii: de fapt să ne protejăm oamenii”.

Donald Trump a promis acțiuni militare suplimentare împotriva presupușilor traficanți, care nu sunt ținte militare, după atacul asupra navei, spunând că „mai urmează și altele”.

Atacul controversat a inflamat tensiunile deja ridicate între SUA și Venezuela. În august, Trump a trimis nave de război și marinari în Caraibe, ceea ce susținătorii săi spun că este în sprijinul eforturilor de înlăturare a liderului autoritar al Venezuelei, Nicolás Maduro. Vineri, rapoartele au dezvăluit că Trump trimitea 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico pentru a sprijini acțiunea militară americană împotriva traficanților de droguri.

Trump a încadrat, de asemenea, atacul asupra navei ca o activitate militară împotriva „teroriștilor” în declarațiile ulterioare de pe platforma Truth Social. „Atacul a avut loc în timp ce teroriștii se aflau pe mare în apele internaționale, transportând narcotice ilegale, cu direcția către Statele Unite”, a spus el. „Atacul s-a soldat cu 11 teroriști uciși în acțiune. Nicio forță americană nu a fost rănită în acest atac… Să servească drept avertisment pentru oricine se gândește măcar să aducă droguri în Statele Unite ale Americii”.

Senatorul republican Rand Paul a condamnat comentariile lui Vance.

„JD Vance spune că uciderea oamenilor pe care îi acuză de o crimă este ‘cea mai înaltă și cea mai bună utilizare a armatei.’ A citit vreodată ‘Să ucizi o pasăre cântătoare’?” a scris Paul pe X, făcând aluzie la romanul din 1960 al lui Harper Lee despre un bărbat de culoare condamnat pe nedrept care este ucis în timp ce încearcă să evadeze din închisoare.

„S-a întrebat vreodată ce s-ar putea întâmpla dacă acuzatul ar fi executat imediat fără proces sau reprezentare? Ce sentiment disprețuitor și nechibzuit este să glorifici uciderea cuiva fără proces”.