Vasile Dîncu: PSD a dat o lecție partenerilor din coaliție în privința Mercosur

„A fost pur și simplu nevoia de echilibru și chiar o lecție pe care s-o dăm partenerilor noștri de guvernare că marile proiecte totuși trebuie discutate și a se obține un consens în coaliție”, afirmă el. PE a decis să ceară CJUE să evalueze dacă documentul este conform cu tratatele comunitare. A fost un vot strâns, 334 la 324, iar eurodeputații PSD au votat pentru.

Vasile Dîncu cere garanții pentru fermierii români, în acordul Mercosur: „Voturile noastre au fost decisive de data asta în PE, adică am putea să spunem că România a contat. Votul nostru a fost determinat și de un element de politică internă sau acesta a fost cel mai important și nu neapărat unul bazat pe un calcul, pentru că încă nu știm care este pierderea reală pe care ar putea să o aibă agricultorii români vizavi de faptul că industria are o pondere mult mai mare în PIB, decât agricultura”.

El critică faptul că Guvernul nu a ținut cont de opinia ministrului Agriculturii pe tema acordului cu Mercosur: ”Am fost determinați de faptul că membri ai Guvernului, parte din coaliția noastră, nu au ținut cont nici de avizul ministrului Agriculturii, că nu au prezentat și nu au făcut o dezbatere publică în România serioasă, legată de ce opțiune trebuie să luăm noi din acest punct de vedere. Și atunci, sigur că a trebuit să alegem un lucru pe care nu este sigur că l-am fi ales și dacă am fi avut o dezbatere națională serioasă, pentru că noi aici, în PE, deși a existat o manipulare a opiniei publice în România, am votat în această toamnă compensații pentru agricultorii români, în cazul în care se ajunge la acest acord, la ratificarea acestui acord”.

La remarca realizatorului că dacă nu au existat dezbateri publice reale în România pe tema Mercosur, este și vina ministrului Agriculturii, care e membru PSD, eurodeputatul Vasile Dîncu a răspuns: „Cu fermierii a discutat, dezbaterile nu au funcționat cu restul Guvernului, cu cealaltă parte din Guvern, pentru că ministrul Agriculturii a venit cu analize, a făcut la Guvern un raport, un proces verbal, în care se opunea acordului Mercosur, dar nu a fost băgat în seamă”.

La remarca realizatorului că ultimul cuvânt într-un Guvern îl are premierul, Vasile Dîncu a replicat: „E adevărat, îl are premierul și atunci, fiindcă noi nu am contat în această decizie, evident că ne-a rămas și nouă această soluție politică de a ne respecta propriul nostru electorat, pentru că noi suntem într-o continuă negociere și cred că este un lucru pozitiv, cu domnul Bolojan, nu este un război politic între noi, Bolojan sau USR, însă negociem, or una din misiunile unui partid de stânga, unui partid social-democrat, într-un Guvern este protecția socială, coeziunea, solidaritatea, pe când domnul Bolojan în mod legitim are un proiect care ține de stabilitate financiară, de echilibrare a bugetului României, a balanței de plăți și sigur că înțelegem acest lucru, dar misiunea noastră este și să apărăm populația, nu numai să ducem România înainte”.

