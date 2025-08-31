Virgil Popescu: Liberalizarea pieţei de energie nu a scumpit facturile

Virgil Popescu a reacţionat, duminică, la criticile privind efectele liberalizării pieţei de energie din 2020, afirmând că scumpirile nu au fost generate de această măsură.

Potrivit fostului ministru al Energiei, eliminarea OUG 114 a dus iniţial la o scădere a preţurilor, iar creşterile ulterioare au fost provocate de factori externi şi politici.

„Fals şi complet rupt de realitate. Preţurile la energie nu au crescut din cauza liberalizării, ci din cauze externe şi politice”, a scris Popescu.

Acesta a amintit că OUG 114, adoptată de PSD în 2018, a distorsionat piaţa şi a dus la majorări, iar în 2021–2022 invazia Rusiei în Ucraina a declanşat „cel mai dur şoc energetic”.

Popescu a precizat că, în calitate de ministru, a introdus o schemă de compensare şi plafonare în noiembrie 2021, care a protejat 90% dintre consumatori.

El a acuzat însă actualul guvern că a eliminat în iulie 2025 mecanismele de sprijin, ceea ce a dus la o nouă explozie a preţurilor.

„Această explozie a preţurilor NU a fost cauzată de liberalizarea din 2020, ci pentru că piaţa a fost lăsată să funcţioneze fără plase de siguranţă, fără pregătire, fără măsuri de tranziţie”, a mai scris Popescu.

În concluzie, liberalizarea, spune fostul ministru, nu este un proces nociv în sine, ci „o şansă pentru competiţie, investiţii şi inovaţie”, dar doar atunci când este gestionată strategic şi responsabil.