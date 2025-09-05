Cea mai mare maternitate din Ardeal, modernizată cu peste 1,4 milioane de euro

Fundația Metropolis a finalizat lucrările de modernizare la Clinica de Obstetrică și Ginecologie „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca, cea mai mare maternitate din Ardeal, unde anual vin pe lume aproximativ 2.000 de copii.

Proiectul, în valoare de peste 1,4 milioane de euro, a inclus reabilitarea completă a infrastructurii electrice, sanitare și termice, instalarea de sisteme moderne de siguranță și gaze medicale, precum și dotarea saloanelor și cabinetelor cu mobilier și rampe medicale.

Lucrările au vizat și finisaje cu materiale antibacteriene, pereți și tavane tratate cu vopsea specială, dar și amenajarea de grupuri sanitare în saloane, pentru mai mult confort și igienă.

Printre provocările tehnice s-au numărat infiltrările de apă, trasee de canalizare neconforme și consolidarea unor pereți ai clădirii.

Codin Maticiuc, președintele fundației, a subliniat că proiectul a fost gândit „cu responsabilitate și respect pentru comunitate”.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, prof. dr. Claudia Gherman, a declarat că investiția aduce clinica la standardele medicinei moderne și completează munca unei echipe medicale de excepție.

Proiectul face parte din inițiativa „Spitale publice din bani privați”, prin care fundația urmărește să modernizeze unități medicale din întreaga țară.