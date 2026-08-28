Descoperire pentru tratarea unei boli asociate cu diabetul și artrita: terapia cu lumină țintește bacteria periculoasă

Rezultatele au fost publicate în Journal of Translational Medicine.

Ele indică posibilitatea unei abordări mai precise și mai puțin invazive a sănătății orale. Parodontita apare atunci când echilibrul bacterian din gură este perturbat. Microbii benefici scad numeric, iar cei nocivi preiau controlul.

Printre speciile dăunătoare, Porphyromonas gingivalis se remarcă în mod special. Bacteria joacă un rol central în declanșarea inflamației, remodelând întreaga comunitate microbiană a cavității bucale.

Pe măsură ce inflamația se extinde, afectează țesuturile și osul care susțin dinții. Acest lucru poate duce în timp la pierderea lor și la dureri persistente.

Efectele parodontitei se pot extinde dincolo de gură.

Boala a fost asociată cu afecțiuni precum diabetul și artrita reumatoidă, potrivit sursei citate.

Tratamentele tradiționale, precum igiena dentară riguroasă, vizează eliminarea bacteriilor, dar adesea distrug atât microbii dăunători, cât și pe cei benefici.

Terapie inovatoare cu lumină infraroșie: atacă doar bacteriile rele din gură, nu și pe cele bune

Echipa de cercetare a pornit de la fotoimunoterapia în infraroșu apropiat, o metodă dezvoltată inițial pentru tratarea cancerului. A adaptat-o pentru bacteriile din cavitatea bucală, creând terapia fotoantibacteriană țintită în infraroșu apropiat.

La baza metodei stă un anticorp specific împotriva Porphyromonas gingivalis, legat de un colorant fotosensibil. Expus la lumină infraroșie, colorantul se activează, iar anticorpul distruge bacteria țintă.

În testele de laborator, compusul s-a legat exclusiv de Porphyromonas gingivalis, fără să afecteze alte bacterii sau celulele gingivale umane. Celulele expuse tratamentului au continuat să crească și să se vindece normal. Terapia a dat rezultate bune și la animale cu afecțiuni gingivale. Cercetătorii spun însă că sunt necesare teste pe oameni, pentru a confirma definitiv eficacitatea și siguranța metodei.