Hipotermia – ucigașul tăcut / Cum te protejezi de hipotermie și cum o identifici la bebeluși și sugari

Trei bărbați și o femeie au ajuns la Secția „Urgențe” a Spitalului Clinic Municipal Iași cu hipotermie, anunță medicul Tudor Ciuhodaru, care atrage atenția că hipotermia este un ucigaș silențios.

Cei patru pacienți aveau o temperatură a corpului de 27 de grade – adică hipotermie severă.

Fiecare grad care coboară înseamnă risc de infarct cu 2% mai mare.

De ce e periculoasă hipotermia

Hipotermia este periculoasă pentru că afectează creierul (persoana devine confuză și chiar își poate pierde conștiența), inima (aritmii, stop cardiac), respirația, capacitatea de autoprotecție.

Hipotermia poate fi identificată din tremuratul intens, pielea rece, palidă, buze care capătă o nuanță vineție, vorbire încetinită, coordonare slabă.

La bebeluși, hipotermia nu se manifestă neapărat prin tremurături, de aceea, persoanele care-i au în îngrijire trebuie să fie foarte atente.

Cum ne protejăm de hipotermie

Adulții trebuie să poarte îmbrăcăminte în straturi – un strat de bază, care elimină umezeala, un strat izolator și un strat impermeabil.

Este de evitat purtarea îndelungată a hainelor ude – dacă ți-ai udat hainele afară, este bine să te schibi urgent de ele – umezeala răcește corpul foarte repede.

Protejeză capul, gâtul, mâinile și picioarele – se pierde multă căldură prin ele.

Mănâncă regulat și bea lichide calde – energia ajută la producția de căldură.

Evită alcoolul în frig – dă falsa senzație de căldură, dar, de fapt, accelerează pierderea ei.

Fă pauze la adăpost dacă stai mult în frig.

Cum protejăm copiii de hipotermie

Copiii trebuie îmbrăcați mai gros decât adulții – cu cel puțin un strat în plus.

Nu trebuie să stea mult în frig, mai ales dacă e și vânt, și umezeală.

Trebuie verificat des dacă au mâinile reci sau dacă tremură sau dacă devin apatici sau irascibili.

La bebeluși se verifică ceafa și pieptul, nu mâinile, care sunt adesea reci, chiar dacă bebelușul e bine.

Hipotermia moderată înseamnă între 32 și 28 de grade și poate fi recunoscută dacă tremuratul a dispărut (un simptom foarte periculos), persoana este confuză sau somnolentă, nu vorbește clar, are pulsul lent și, de asemenea, respirația.

Hipotermia severă înseamnă o temperatură mai mică de 28 de grade – persoana își pierde conștiența, are o respirație abia perceptibilă, puls foarte slab, rigiditate musculară, iar peste toate astea vine un risc major de infarct miocardic.

Primul ajutor în caz de hipotermie

Persoana se mută într-un loc cald și uscat.

I se scot hainele ude.

Se înfășoară în pături uscate.

Dacă este conștientă, i se dau să bea băuturi calde.

Încălzirea să fie treptată.

Ce să NU faci

Nu freca energic extremitățile reci.

Nu pune persoana direct în baie fierbinte.

Nu-i da alcool.

Când să suni la 112

Când persoana e confuză, somnolentă sau inconștientă

Când tremuratul a dispărut (extrem de grav!)

Dacă e copil mic sau vârstnic

Dacă temperatura e sever scăzută

Cum identificăm hipotermia la copii, bebeluși și sugari

Copilul devine neobișnuit de liniștit sau apatic

Nu mai vrea să mănânce

Plânge slab sau deloc

Are pielea rece pe piept sau spate

Nu tremură sau a încetat să mai tremure (atenție: la bebeluși, tremuratul poate lipsi complet, iar la sugari hipotermia poate apărea fără tremurat – un semn foarte important)

Cum te ferești de hipotermie dacă ești șofer și pleci la drum lung

Asigură-te cu lichide pentru 24 de ore, cu alimente și cu medicație, dacă este cazul

Ar fi bine să ai pături în mașină sau mijloace suplimentare pentru a asigura încălzirea

Este bine să eviți imobilizarea prelungită – încearcă o activitate fizică minimală

Nu pleca la drum fără să ai rezervorul plin – un rezervor plin poate asigura încălzirea în mașină pentru cel puțin o zi

Nu ieși din mașină dacă este viscol și nu știi distanța până la următorul adăpost, pentru că te poți rătăci, iar hipotermia se instalează mult mai ușor dacă e vânt și umezeală

Nu lăsa niciodată copiii singuri în mașină

Hipotermia în spațiile închise