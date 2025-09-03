Ministrul Sănătății extinde rețeaua de tratament pentru accidentul vascular cerebral

„Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Știm cu toții cât de dramatic poate fi impactul unui AVC: viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit. De aceea, una dintre prioritățile mele și ale echipei Ministerului Sănătății este să creștem accesul pacienților la tratamente rapide și eficiente: tromboliză, trombectomie și alte intervenții salvatoare. Astăzi, facem înca un pas concret înainte”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Finanțarea intervențiilor se realizează prin Programul Acțiuni Prioritare – AVC (AP-AVC), cu un buget de 49 de milioane de lei pentru 2025, în creștere de la 29 de milioane în 2023, adică o majorare de aproape 70% care reflectă prioritatea acordată salvării de vieți, precizează Rogobete.

Noile centre medicale incluse în programul AP-AVC:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București

„Cred cu tărie că nu există investiție mai valoroasă decât aceea care salvează vieți. Astăzi, România face un pas înainte: mai multe spitale, mai multe șanse, mai multă încredere pentru pacienți și familiile lor”, a mai precizat ministrul.