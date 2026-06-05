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Nutriționistă: fructele uscate pot conține pesticide și praf chiar dacă par curate

Nucile, migdalele, alunele sau fisticul sunt considerate unele dintre cele mai sănătoase gustări, însă specialiștii spun că multe persoane omit un pas important înainte de consum. Potrivit nutriționistei Cris Segura, fructele uscate ar trebui spălate sau lăsate la înmuiat, deoarece pot conține urme de pesticide, praf și compuși care îngreunează absorbția anumitor minerale.
Nutriționistă: fructele uscate pot conține pesticide și praf chiar dacă par curate
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 09:32, Știrile zilei
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Nutriționista Cris Segura spune că fructele uscate pot conține pesticide și praf, indiferent de aspectul lor.

În plus, multe dintre ele conțin fitați și oxalați, compuși care îngreunează absorbția mineralelor precum fierul, calciul sau magneziul.

Spălarea sau înmuierea reduce semnificativ prezența acestor compuși și activează enzime care îmbunătățesc digestia, potrivit El Economista.

Cum ajută înmuierea fructelor uscate la reducerea urmelor de pesticide

Pasul recomandat de nutriționistă este simplu: spălarea sau înmuierea fructelor uscate câteva minute înainte de consum. Potrivit acesteia, chiar dacă par curate, acestea pot conține urme de pesticide, praf acumulat în timpul depozitării sau alte impurități rezultate din manipulare.

Pentru cei care doresc să îmbunătățească și gustul, le pot prăji după înmuiere. Segura subliniază că variantele naturale, de preferință cu coajă, sunt întotdeauna superioare celor prăjite din comerț.

De ce merită să le incluzi în dietă

Nucile, migdalele și fisticul sunt printre cele mai recomandate opțiuni. Consumate corect, fructele uscate controlează colesterolul și previn bolile cardiovasculare, îmbunătățesc funcțiile cognitive și încetinesc deteriorarea cognitivă, previn vârfurile de glucoză și reduc riscul de diabet și favorizează tranzitul intestinal.

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