Râs, cartofi și ulei de măsline. Ultimele sfaturi ale celui mai iubit medic britanic, apărute după moartea sa

A murit în 2024, dar sfaturile lui continuă să circule. Cartea dr. Michael Mosley spune că râsul, cartofii reci și o lingură și jumătate de ulei de măsline pe zi pot face mai mult decât crezi pentru inima și creierul tău.
Andreea Tobias
23 mart. 2026, 10:33, Știrile zilei

Cercetătorii de la Universitatea Oxford au descoperit că râsul întărește legăturile sociale. Chiar și între persoane care nu se cunosc. Un studiu separat a arătat că voluntarii care au râs 15 minute au tolerat cu 10% mai multă durere față de grupul de control, conform Daily Mail.

Râsul profund – nu simplul zâmbet – a produs cele mai mari beneficii. Un studiu japonez pe peste 20.000 de adulți a constatat că persoanele care râd zilnic au cu 20% mai puține șanse de a face boli de inimă.

Respirația nazală, o schimbare cu efecte surprinzătoare

Inspiratul conștient pe nas filtrează, umidifică și încălzește aerul înainte de a ajunge la plămâni. Acest proces simplu îmbunătățește funcția pulmonară și protejează sănătatea respiratorie. Cercetările arată că poate influența și fluxul sanguin și funcția cognitivă.

Profesorul Jon Lundberg de la Institutul Karolinska recomandă un prim pas simplu. Observați cum respirați în mod obișnuit și încercați treptat să petreceți mai mult timp respirând pe nas.

Cartofi fierți și răciți – unul dintre cele mai bune prebiotice

Gătirea și răcirea cartofilor transformă amidonul. Din sursă rapidă de zahăr devine prebiotic fibros, mai blând cu glicemia și mai bun pentru intestin. Cartofii fierți și răciți sunt printre cele mai bogate surse de amidon rezistent disponibile.

Dr. Mosley recomanda o salată simplă: cartofi reci cu ulei de măsline, muștar, oțet și ierburi. Oțetul reduce și el vârfurile de glicemie după masă.

Uleiul de măsline extravirgin, protecție pentru inimă și creier

Un studiu spaniol pe peste 12.000 de persoane a găsit o diferență semnificativă. Cei care consumau zilnic aproximativ o lingură și jumătate de ulei de măsline extravirgin aveau cu aproape 50% mai puține șanse de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Față de cei care foloseau ulei de măsline rafinat.

Polifenolii din uleiul extravirgin reduc inflamația cronică și îmbunătățesc funcția vaselor de sânge. Un studiu mic pe adulți cu tulburări cognitive ușoare a arătat că cei care au consumat ulei extravirgin timp de șase luni au prezentat o conectivitate cerebrală mai bună la RMN.

Tai chi – exercițiu blând cu efecte dovedite asupra grăsimii viscerale

Această mișcare cu origini chineze îmbunătățește echilibrul, stimulează imunitatea și vizează grăsimea viscerală din jurul abdomenului. Dr. Mosley recomanda două mișcări de bază pentru începători. Prima implică ridicarea brațelor sincronizat cu respirația. A doua – numită „despărțirea coamei calului sălbatic” – alternează pași lenți și mișcări ale brațelor pentru coordonare și echilibru.

Vitamina D, esențială mai ales în lunile reci

Nivelul scăzut de vitamina D afectează imunitatea, starea de spirit și controlul inflamației. Poate accelera și declinul cognitiv, arată cercetările recente. NHS recomandă un supliment zilnic de 10 mcg între octombrie și martie. Recomandarea vizează copiii, femeile însărcinate și adulții cu expunere redusă la soare.

