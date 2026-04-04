Tehnica simplă care te scapă de stres și anxietate: cum funcționează mindfulness în viața de zi cu zi

Mindfulness, sau atenția conștientă, este o tehnică terapeutică tot mai recomandată pentru reducerea tensiunii și îmbunătățirea stării generale de bine.Această practică se concentrează pe momentul prezent, fără a emite judecăți asupra gândurilor sau emoțiilor. În loc să te lași copleșit de trecut sau de griji legate de viitor, mindfulness te învață să acorzi atenție reală senzațiilor și stimulilor din „aici și acum”, scrie Psihologia-online.com.
Mindfulness înseamnă conștientizare deplină. Practic, este vorba de a observa emoțiile, gândurile și comportamentele fără să le cataloghezi drept bune sau rele. Această detașare ajută la procesarea corectă a experiențelor traumatice sau stresante care nu au fost gestionate adecvat în trecut.
Cercetările în sănătate mintală arată că mindfulness poate relaxa sistemul nervos central și permite o percepție mai echilibrată a situațiilor de zi cu zi, crescând astfel capacitatea de a gestiona stresul și anxietatea.
Practicarea regulată a mindfulness aduce mai multe beneficii:
Pentru rezultate vizibile, este recomandat să practici mindfulness zilnic. Iată câteva exerciții simple:
Chiar dacă mindfulness este eficient, nu poate înlocui tratamentul profesional în cazurile severe. Dacă anxietatea sau stresul îți afectează viața de zi cu zi, consultă un psiholog sau specialist în sănătate mintală. Evită automedicația, care poate provoca efecte secundare nedorite.
Mindfulness rămâne însă o tehnică accesibilă, practică și eficientă pentru gestionarea stresului și anxietății. Cu exerciții zilnice și atenție asupra prezentului, poți să îți recapeți echilibrul și să te bucuri mai mult de momentele de zi cu zi.