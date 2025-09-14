Prima pagină » Sănătate » Unitatea de Primiri Urgențe din Alba Iulia, modernizată cu fonduri de 12 milioane de lei

Unitatea de Primiri Urgențe din Alba Iulia, modernizată cu fonduri de 12 milioane de lei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat dublarea spațiului Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Alba Iulia, care trece de la 800 la peste 1.600 de metri pătrați, printr-o investiție de 12 milioane de lei finanțată din fonduri europene, buget de stat și cofinanțare locală.
Radu Mocanu
14 sept. 2025, 14:46, Politic

„De la 800 mp la peste 1.600 mp – așa arată transformarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Practic, spațiul de lucru a fost dublat, iar acest lucru înseamnă condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Valoarea totală a proiectului este de 12 milioane lei (aprox. 2,5 milioane euro), finanțare realizată prin fonduri europene, buget de stat și cofinanțare locală”, notează ministrul Sănătății pe Facebook.

Potrivit ministrului, modernizarea înseamnă: „saloane moderne pentru urgențe majore și minore, spații dedicate pacienților cu boli infecțioase, cu sisteme de presiune negativă, zone de izolare și sală de resuscitare, aparatură medicală de ultimă generație: ecografe, ventilatoare și defibrilatoare performante”.