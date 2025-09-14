Unitatea de Primiri Urgențe din Alba Iulia, modernizată cu fonduri de 12 milioane de lei

„De la 800 mp la peste 1.600 mp – așa arată transformarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Practic, spațiul de lucru a fost dublat, iar acest lucru înseamnă condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Valoarea totală a proiectului este de 12 milioane lei (aprox. 2,5 milioane euro), finanțare realizată prin fonduri europene, buget de stat și cofinanțare locală”, notează ministrul Sănătății pe Facebook.

Potrivit ministrului, modernizarea înseamnă: „saloane moderne pentru urgențe majore și minore, spații dedicate pacienților cu boli infecțioase, cu sisteme de presiune negativă, zone de izolare și sală de resuscitare, aparatură medicală de ultimă generație: ecografe, ventilatoare și defibrilatoare performante”.