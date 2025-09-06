A fost activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui accident la Coșereni, în Ialomița

UPDATE:

ISU Ialomița a transmis bilanțul final al accidentului de la Coșereni. Astfel, în eveniment au fost implicate 11 persoane implicate (6 adulți + 5 minori)

4 minori au fost transportați la spital (1 minor intubat, preluat de elicopterul SMURD);

3 adulți transportați la spital, conștienți.

Începând cu ora 15:49 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Autoritățile din județul Ialomița au activat Planul Roșu de Intervenție ca urmare a unui accident grav cu opt persoane implicate, produs la Coșereni.

Din informațiile primite la acest moment, ar fi opt persoane implicate, printre care s-ar afla și minori.

Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului, ISU Ialomița a trimis o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple și trei ambulanțe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD.