A fost activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui accident la Coșereni, în Ialomița

UPDATE:
ISU Ialomița a transmis bilanțul final al accidentului de la Coșereni. Astfel, în eveniment au fost implicate 11 persoane implicate (6 adulți + 5 minori)
4 minori au fost transportați la spital (1 minor intubat, preluat de elicopterul SMURD);
3 adulți transportați la spital, conștienți.
Începând cu ora 15:49 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.
ȘTIREA INIȚIALĂ:
Autoritățile din județul Ialomița au activat Planul Roșu de Intervenție ca urmare a unui accident grav cu opt persoane implicate, produs la Coșereni.
Din informațiile primite la acest moment, ar fi opt persoane implicate, printre care s-ar afla și minori.
Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului, ISU Ialomița a trimis o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple și trei ambulanțe SMURD.
În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD.