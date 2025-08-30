Accident grav pe A1, între Florești și Stoenești: Planul Roșu de Intervenție activat

UPDATE:

În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulți si un minor.

Acestea au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, pentru investigații de specialitate.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Un accident rutier grav a avut loc vineri, pe Autostrada 1 București–Pitești, între localitățile Florești și Stoenești, la kilometrul 35, pe sensul de mers către Pitești.

În coliziune au fost implicate două autoturisme, în care se aflau opt persoane.

Potrivit primelor informații, două dintre acestea au rămas încarcerate.

Având în vedere numărul mare de victime, autoritățile din Giurgiu au activat Planul Roșu de Intervenție pentru a eficientiza misiunea de salvare.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În sprijinul echipelor locale, au fost suplimentate forțele de intervenție cu o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe SMURD de la ISU București-Ilfov.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile continuă operațiunile de salvare.