Aglomerație pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza unor accidente sau lucrări

Se circulă în condiții de aglomerație, sâmbătă, pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din țară din cauza unor accidente sau lucrări, anunță Centrul Infotrafic.

Pe Autostrada 1 București – Pitești a avut loc un accident la kilometrul 48, în zona localității Vânătorii Mari, județul Giurgiu, pe sensul de mers către Pitești, în care au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară. Nu au rezultat victime. Nu sunt impuse restricții de trafic, autovehiculele fiind scoase pe banda de urgență. În zonă se circulă îngreunat, în coloană, cu viteză redusă.

Pe Autostrada 2 București – Constanța a avut loc un accident la kilometrul 116, în zona localității Perișoru, județul Călărași, pe sensul de mers către Constanța, în care au fost implicate 6 autoturisme. Nu au rezultat victime. Nu sunt impuse restricții de trafic, autovehiculele fiind scoase pe banda de urgență. În zonă se circulă îngreunat, în coloană, cu viteză redusă. Valorile de trafic sunt ridicate în direcția către litoral, formându-se pe alocuri, coloane de autovehicule.

Un accident a avut loc și pe Autostrada 3 București – Ploiești, la kilometrul 37, în zona localității Lipia, județul Ilfov, pe sensul de mers către Ploiești, în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism. Nu au rezultat victime. Nu sunt impuse restricții de trafic, autovehiculele fiind scoase pe banda de urgență. În zonă se circulă normal, fără coloană.

De asemenea, pe DN 1 Ploiești – Brașov a avut loc un accident la kilometrul 143+450 metri, în localitatea Predeal, județul Brașov, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. În urma impactului a rezultat rănirea motociclistului, care este transportat la spital. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor. Se circulă în condiții de aglomerație în Comarnic, Bușteni și Predeal, în direcția către Brașov, precum și în Predeal și Bușteni, pe sensul de mers către Ploiești.

Totodată, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul este intens în Călimănești și Robești, județul Vâlcea, ca urmare a lucrărilor de reparații;

Și pe DN 39 Constanța – Vama Veche este coloană de autovehicule între Eforie Sud și Eforie Nord, pe sensul de mers către Constanța.