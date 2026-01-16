Alertă Meteo: Ger și vreme extrem de rece în România până miercuri. Temperaturi de -19 grade Celsius

În perioada 16–21 ianuarie, România va fi afectată de ger extrem și temperaturi foarte scăzute, cu precădere în timpul nopților și dimineților. Vineri și sâmbătă, gerul va fi mai intens în jumătatea estică a țării, extinzându-se ulterior și în restul regiunilor. Temperaturile minime vor fi între -18 și -8 grade Celsius, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe timpul zilei, cu maxime între -14 și -10 grade.

Precipitații mixte și risc de polei

Pe 16 ianuarie și în noaptea de 16–17 ianuarie se vor înregistra precipitații temporare, mixte în Carpații Occidentali și Transilvania, predominant ploaie în Banat și Crișana și ninsori locale în Oltenia și Muntenia. Pe drumuri există risc de polei și ghețuș, iar vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, în zonele montane și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–60 km/h.

Atenționări meteorologice Cod Galben

16 ianuarie, 10:00 – 20:00

Nordul și estul Moldovei vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, iar gerul va persista local, cu maxime între -12 și -10 grade.

16–17 ianuarie, 20:00 – 10:00

Gerul va afecta Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local Maramureș. Temperaturile minime vor fi între -19 și -10 grade.

17 ianuarie, 10:00 – 20:00

Nordul și estul Moldovei vor rămâne sub ger, cu maxime între -14 și -10 grade. Sud-estul Moldovei și Dobrogea vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, între -10 și -5 grade.