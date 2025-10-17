Amenzi de peste 6 milioane lei după controalele ANPC la 2.000 de firme

ANPC a dispus următoarele măsuri:

Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 252.000 lei;

Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 1,15 milioane lei;

Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici.

Neconformitățile constatate au fost:

Automate de cafea neconectate la rețeaua de apă potabilă;

Produse nealimentare (detergenți) cu termen de valabilitate depășit;

Sticlă cristalină neetichetată conform legislației în vigoare (lipsă marcajului pătrat de culoare argintie);

Produse și proceduri nesigure în unitățile de alimentație publică;

Agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate;

Echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de impurități, rugină și resturi alimentare;

Produse alimentare cu data limită de consum depășită;

Produse de origine vegetală și animală fără elementele obligatorii de identificare;

Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător;

Deficiențe de informare: lipsă traducerilor în limba română, precum și informații incomplete despre promoții;

Lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare consumatorilor.