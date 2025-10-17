Amenzi de peste 6 milioane lei după controalele ANPC la 2.000 de firme

ANPC a dispus următoarele măsuri:
Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 252.000 lei;
Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 1,15 milioane lei;
Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici.
Neconformitățile constatate au fost:
Automate de cafea neconectate la rețeaua de apă potabilă;
Produse nealimentare (detergenți) cu termen de valabilitate depășit;
Sticlă cristalină neetichetată conform legislației în vigoare (lipsă marcajului pătrat de culoare argintie);
Produse și proceduri nesigure în unitățile de alimentație publică;
Agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate;
Echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de impurități, rugină și resturi alimentare;
Produse alimentare cu data limită de consum depășită;
Produse de origine vegetală și animală fără elementele obligatorii de identificare;
Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător;
Deficiențe de informare: lipsă traducerilor în limba română, precum și informații incomplete despre promoții;
Lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare consumatorilor.