Prima pagină » Social » Avertisment DNSC: Datele aruncate neglijent pot deveni arme pentru atacatori

Avertisment DNSC: Datele aruncate neglijent pot deveni arme pentru atacatori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că informațiile eliminate fără măsuri de siguranță, fie pe suport fizic, fie digital, pot fi exploatate de atacatori și transformate într-un risc major de securitate.
Avertisment DNSC: Datele aruncate neglijent pot deveni arme pentru atacatori
Sursă foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
24 sept. 2025, 11:01, Social

DNSC explică faptul că nu doar sistemele digitale sunt vizate în atacurile cibernetice, ci și datele eliminate fără protecție. „Informațiile eliminate necorespunzător – fie că vorbim despre documente printate, hard disk-uri vechi sau fișiere șterse fără măsuri de siguranță – pot deveni o mină de aur pentru atacatori”, avertizează instituția, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Exemplele enumerate de specialiști includ „facturi, note scrise de mână, USB-uri nefolosite sau echipamente IT scoase din uz”, care pot conține date personale, parole ori informații confidențiale. Acestea, odată recuperate, „pot fi exploatate în scopuri frauduloase”, mai arată DNSC.

Pentru a limita riscurile, experții recomandă distrugerea completă a documentelor sensibile, ștergerea securizată a fișierelor digitale și resetarea dispozitivelor înainte de eliminare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu lase materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului.

„Datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit. Asigură-te că nu oferi involuntar acces la informații critice”, subliniază DNSC.