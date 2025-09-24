Avertisment DNSC: Datele aruncate neglijent pot deveni arme pentru atacatori

DNSC explică faptul că nu doar sistemele digitale sunt vizate în atacurile cibernetice, ci și datele eliminate fără protecție. „Informațiile eliminate necorespunzător – fie că vorbim despre documente printate, hard disk-uri vechi sau fișiere șterse fără măsuri de siguranță – pot deveni o mină de aur pentru atacatori”, avertizează instituția, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Exemplele enumerate de specialiști includ „facturi, note scrise de mână, USB-uri nefolosite sau echipamente IT scoase din uz”, care pot conține date personale, parole ori informații confidențiale. Acestea, odată recuperate, „pot fi exploatate în scopuri frauduloase”, mai arată DNSC.

Pentru a limita riscurile, experții recomandă distrugerea completă a documentelor sensibile, ștergerea securizată a fișierelor digitale și resetarea dispozitivelor înainte de eliminare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu lase materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului.

„Datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit. Asigură-te că nu oferi involuntar acces la informații critice”, subliniază DNSC.