Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore

Sâmbătă, bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.

Tot sâmbătă, bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

Acesta a ajuns, vineri seara, în custodia poliţiştilor.

Comisarul şef Remus Florea, adjunctul şefului IPJ Ilfov, a declarat, în privinţa stării copilului salvat, că „acesta a fost şi controlat de către o echipă medicală şi în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranţă împreună cu mama”.

Bărbatul din Otopeni şi-a ucis un copil şi a ameninţat că se aruncă cu al doilea copil de la balcon.

Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce iniţial tatăl vitreg susţinea că ar fi avut vărsături. Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen. Mama copilului a mărturisit ulterior că micuţul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică faţă de partener.