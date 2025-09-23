Constanța: Preotul acuzat că i-a cerut unui minor imagini pornografice a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore

Procurorii DIICOT au dispus marți reținerea unui inculpat în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, două 2 acte materiale.

Anchetatorii au stabilit că în 18 și 19 septembrie, acesta, profitând de poziția de autoritate asupra victimei de 16 ani, aflată în supravegherea și educarea sa, i-a solicitat să producă și să-i transmită, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, materiale de tip imagine, în care persoana vătămată să apară în ipostaze sexuale explicite.

În urma percheziției făcute la domiciliul inculpatului au fost găsite și ridicate unități de stocare a datelor.

Procurorii au sesizat marți judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este preot și profesor de religie.