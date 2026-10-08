Călin Georgescu, scos pentru a treia zi din Arestul Central pentru percheziții informatice

Cristela Georgescu a ajuns, la fel ca și în precedentele zile, în jurul orei 8.20, și a intrat pe ușa din față.

Ea a salutat susținătorii aflați în fața DIICOT și apoi a intrat în sediul Parchetului anticorupție.

Marți și miercuri, fostul candidat Călin Georgescu a fost adus la DIICOT cu duba de la Arestul Central, în cătușe, iar angajații de la Arest au folosit pentru el intrarea din spate.

Cristela și Călin Georgescu vin la sediul DIICOT unde se fac percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate de anchetatori din vila lor din Mogoșoaia.

Sechestru pe vilă și pe bani

Miercuri, DIICOT a pus sechestru și pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar avea peste 100.000 de euro în conturi.

Și pe vila din Mogoșoaia este pus sechestru. DIICOT a instituit măsura asigurătorie pe 24 septembrie, în vederea recuperării eventualului prejudiciu din dosar.

În acest dosar, anchetatorii investighează acuzații privind o presupusă înșelăciune în care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.