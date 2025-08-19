Constanța: Un bărbat și-a omorât concubina cu un topor

Din cercetările făcute de polițiști din cadrul IPJ și de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a reieșit faptul că, marți, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 51 de ani și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăeitor-înțepător.

Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar.

IPJ Constanța precizează că, până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cercetările în cauză continuă, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.

Surse locale susțin că bărbatul și-ar fi lovit concubina cu un topor.