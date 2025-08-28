Cseke despre colaborarea pentru retragerea permiselor: „Textul este convenit între cele două ministere”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat procesul de colaborare cu Ministerul de Interne pentru implementarea măsurii prin care șoferii care nu plătesc amenzile în 90 de zile rămân fără permis de conducere.

Întrebat ce așteptări are de la această colaborare interinstituțională, în contextul în care în România „conlucrarea dintre instituții când vine vorba despre informații, baze de date nu funcționează”, Cseke Attila a răspuns, la Digi 24, că soluția constă în consultări intensive cu instituția parteneră.

„Textul este convenit între cele două ministere”

Ministrul a explicat că au avut consultări „aproape zilnice” cu Ministerul de Interne pentru elaborarea textului care va fi propus pentru aprobare.

Referitor la modul de funcționare, a precizat că Ministerul Dezvoltării a propus textul inițial, iar cei de la Ministerul de Interne „au îmbunătățit textul cu mecanismele proprii” ale instituției lor.

„Partea de permise nu este la Ministerul Dezvoltării”, a clarificat Cseke Attila, subliniind importanța colaborării cu instituția care gestionează această activitate.

El a mulțumit public reprezentanților Ministerului de Interne pentru îmbunătățirile aduse.

La întrebarea despre eficiența măsurii, ministrul a declarat că „textul din punct de vedere profesional, al aplicării, cum se aplică, cum se face, este în regulă, este convenit între cele două ministere”.