Prima pagină » Social » Deţinutul evadat din Ambulanţa care îl ducea la Jilava a fost prins

Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost prins, în noaptea de miercuri spre joi, pe un câmp din apropiere de Bacău.
Laura Buciu
14 aug. 2025, 07:32, Social

Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar l-au depistat pe bărbatul de 58 de ani, care se afla în arest preventiv pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Acesta a fugit miercuri, în jurul orei 17:50, din Ambulanţa ANP care îl ducea la Spitalul Penitenciar Bacău.

Bărbatul era ascuns în vegetaţia de pe câmpul din afara municipiului Bacău. Acesta a fost imobilizat de îndată şi se află în custodia poliţiştilor.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub aspectul comiterii infracţiunii de evadare.

Părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani.