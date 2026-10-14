Doi bărbați, prinși în timp ce tăiau ilegal „brazi de nuntă” din Parcul Natural Bucegi

Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce încarcau în mașină 20 de puieți ai unor arbori coniferi, tăiați din aria protejată a Parcului Natural Bucegi.

Aceștia au fost prinși marți de către jandarmii montani de la Postul Peștera, din județul Dâmbovița. În timpul patrulei prin zona Dichiu, aceștia au observat două persoane care încărcau mai mulți brazi într-o mașină.

Cum ar fi acționat „tăietorii de lemne”

Suspecții aveau vârstele de 27 și, respectiv, 57 de ani. Aceștia ar fi colaborat pentru a tăia ilegal 20 de puieți de molid.

Conform datelor adunate de jandarmi, cei doi ar fi tăiat toți puieții folosind doar un fierăstrău de mână. În teorie, acțiunea nu ar fi fost imposibilă, întrucât molidul are un lemn de esență moale.

Lemne pentru nuntă

Întrebați de jandarmi ce vor face cu coniferele adunate, cei doi au declarat că le vor folosi pentru organizarea unei nunți.

Mai multe studii asupra vechilor obiceiuri și tradiții din România arată că bradul adus la nuntă aduce prosperitate.