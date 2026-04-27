Eurostat: România are cea mai ridicată rată din UE în privința deceselor cauzate de accidente rutiere

Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în urma accidentelor rutiere a scăzut cu 2,2% în 2024, comparativ cu 2023, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. Pe de altă parte, România a înregistrat cea mai ridicată rată a deceselor în urma evenimentelor rutiere din UE, respectiv 78 de decese la un milion de locuitori.
Diana Nunuț
27 apr. 2026, 13:45, Social

La nivelul UE, numărul deceselor ca urmare a accidentelor rutiere a scăzut cu 2,2% în 2024, față de 2023, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

Concret, în 2024 au fost 19.934 de decese în UE, faţă de 20.384 în 2023, fiind al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat un declin al numărului accidentelor.

În medie, datele Eurostat arată că în UE s-au înregistrat 44 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Cele mai scăzute rate ale deceselor rutiere au fost înregistrate în Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), urmată de Malta (21) și Danemarca (24).

Pe de altă parte, România a înregistrat cea mai mare rată a deceselor în urma accidentelor rutiere din UE, respectiv 78 de decese la un milion de locuitori. Țara noastră este urmată de Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori, și Grecia, cu 64 de decese la un milion de locuitori.

Potrivit Eurostat, numărul deceselor în urma accidentelor rutiere a scăzut cu 17,4% între 2014 și 2024. Tendinţa a fost, per total, una descendentă în toată această perioadă, însă cu mici excepții: în 2015 (0,9% comparativ cu anul precedent), în 2021 (5,8%) şi 2022 (3,7%), după numărul scăzut de accidente rutiere mortale din 2020, în urma restricţiilor introduse în pandemie.

Citește și

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Promotor