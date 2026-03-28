Explozie puternică într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate

UPDATE

ISU Olt anunță că „din datele preliminare puse la dispoziție de echipa Inspectoratului de Stat în Construcții, structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.”

Acumularea de gaz s-a produs, cel mai probabil, de la un aragaz. Proprietara apartamentului, în vârstă de 57 de ani, are arsuri, gradul I și II, pe față și pe mâini. Pacienta a fost transferată de un echipaj SAJ la Spitalul Slatina.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Olt, explozia s-a produs într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc din Caracal. Explozia deosebit de puternică a făcut pagube numeroase, dar nu a fost urmată de un incendiu.

Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia are arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală și a fost transportată la Spitalul Caracal, anunță ISU. Din blocul cu patru etaje au fost evacuate 25 de persoane.

ISU mai transmite că la fața locului intervin echipaje din cadrul Detașamentului Caracal și Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru intervenție CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenție și un microbuz de intervenție.

De asemenea, în misiune au fost trimise două echipaje ale SAJ.