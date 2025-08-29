Flagrant la Sibiu: A dat mită pentru examenul auto și a promovat fără să știe că nu a primit ajutor

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu polițiști ai Serviciului Județean Anticorupție Sibiu, au prins în flagrant un instructor auto, imediat după ce i-a înmânat suma de 500 de euro, cu titlu de mită, unui agent de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu.

Polițistul examinator denunțase anterior intenția de mituire, ofițerilor anticorupție

„La data de 25 august 2025, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu au fost sesizați de către un polițist examinator din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu privire la faptul că în cursul dimineții respective, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost abordat de către un instructor auto, care i-a comunicat că o cursantă a acestuia urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria „B, însă în scurt timp va părăsi teritoriul țării și are nevoie de ajutor pentru obținerea acestuia, precizând că își va arăta recunoștința față de polițistul examinator”, a precizat Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Ulterior, după ce instructorul auto a aflat că respectiva cursantă a promovat proba practică, a discutat din nou cu agentul de poliție, căruia, în semn de recunoștință, i-a promis suma de 500 de euro, remiterea urmând să aibă loc în cursul după-amiezii, la un restaurant din Municipiul Sibiu.

Ce spune Parchetul Sibiu

„Agentul de poliție a denunțat fapta lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, fiind organizată, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, acțiunea de prindere în flagrant a instructorului auto, imediat după ce acesta a remis suma de 500 de euro, cu titlu de mită, agentului de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu”, a precizat Parchetului Sibiu.

Anchetatorii au mai aflat în timpul cercetărilor că în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoria „B”, cursanta i-a dat instructorului auto tot la data de 25.08.2025, suma de 1000 de euro (900 de euro și 500 de lei), din care instructorul auto i-a dat examinatorului 500 de euro, restul păstrând pentru el.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, atât instructorul auto, cât și cursanta acestuia, au dobândit calitatea de suspecți în cauză. Instructorul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub control judiciar.