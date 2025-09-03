Fregata „Regina Maria”, navă-comandant a unui exercițiu NATO, a ancorat în insula Creta / A plecat din Constanța cu o săptămâna în urmă

Fregata „Regina Maria” – 222, cu elicopter IAR-330 Puma Naval ambarcat și o grupă de militari de la Forțele pentru Operații Speciale (FOS), a ajuns în insula grecească Creta, au anunțat reprezentanții Forțelor Navale Române.

Fregata a plecat în urmă cu aproape o săptămână, din portul militar Constanța, pentru a participa la Operația NATO SEA GUARDIAN, în calitate de navă-comandant de grupare.

Fregata este comandată de comandor Mitel-Laurențiu Alexandru și are un echipaj format din 243 de militari.

Exercițiu de antrenament

„După plecarea navei din portul militar Constanța, personalul aeronautic ambarcat a executat lucrări de mentenanță a elicopterului IAR-330 Puma Naval, în vederea pregătirii acestuia pentru exploatare în mediul coroziv și salin.

Ulterior, s-a desfășurat un exercițiu de antrenament pentru abandonul navei, în conformitate cu Convenția Internațională pentru Siguranța Vieții Umane pe Mare (SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea)”, precizează Forțele Navale.

Cea de-a doua zi de marș a debutat cu intrarea navei în strâmtoarea Bosfor, strâmtoare între Europa și Asia, care leagă Marea Neagră cu Marea Marmara, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri și o lățime maximă de 3.700 de metri.

Module de instruire teoretică și practică

Ulterior, fregata „Regina Maria” – 222 a tranzitat strâmtoarea Dardanele, situată în nord-vestul Turciei, cu o lungime de 61 de kilometri și o lățime cuprinsă între 1,2 și șase kilometri.

În perioada 1-5 septembrie, echipele de comandă și de inspecție (boarding) parcurg module de instruire teoretică și practică la sediul Centrului NATO de Instruire în domeniul Operațiilor de Interdicție Maritimă (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre).

Totodată, în vederea consolidării procedurilor comune, va fi desfășurat și un schimb de experiență între echipajul fregatei „Regina Maria” și militari ai Forțelor Navale ale Republicii Elene.

Participarea Forțelor Navale Române la Operația NATO SEA GUARDIAN cu fregata „Regina Maria”, aflată sub comanda operațională a Comandamentul Forțelor Întrunite, contribuie la asigurarea securității maritime în Marea Mediterană și la respectarea angajamentelor țării noastre față de comunitatea internațională și Alianța Nord-Atlantică.