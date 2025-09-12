Garda Naţională de Mediu: Bucureştiul reciclează doar 11,6% din deşeuri, mult sub ţinta de 50%

Un control tematic al Gărzii Naţionale de Mediu, desfăşurat între 3 şi 12 septembrie în sectoarele Capitalei, arată că peste 85% din deşeurile generate în Bucureşti ajung direct la groapă, fără a fi tratate. Doar 11,63% sunt reciclate, departe de ţinta legală de 50%, iar doar 15% dintre deşeurile depozitate trec printr-un proces de tratare, în condiţiile în care obiectivul este de 100%, potrivit paginii de Facebook a Gărzii de Mediu.

„Bucureştiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare şi de mediu care ajung să fie plătite tot de cetăţeni. Aplicăm sancţiuni contravenţionale, dar devine limpede că avem nevoie de o soluţie nouă şi sistemică”, a declarat comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

În urma verificărilor, comisarii au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 430.000 lei, precum şi şase avertismente. Raportul confirmă şi tendinţa negativă la nivel naţional: în 2024, rata de reciclare a scăzut sub pragul de 10%, înregistrând o reducere de peste 3,5 puncte procentuale.