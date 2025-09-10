Hidroelectrica modernizează centrala Stejaru. Cât costă investiția

Centrala Stejaru, amplasată pe râul Bistriţa în aval de lacul Izvorul Muntelui, are o putere instalată de 210 MW şi produce în medie 434,5 GWh anual. Instalaţia este echipată cu şase hidrogeneratoare – două mari de câte 60 MW şi patru mai mici de câte 30 MW.

Contractul a fost câştigat de Hidroserv, singura companie care a depus ofertă, alături de opt subcontractanţi, printre care Electromontaj Carpaţi şi Uzina de Construcţii Maşini Hidroenergetice.

Proiectul vizează modernizarea completă a patru dintre hidrogeneratoare şi a tuturor instalaţiilor din centrală. Obiectivul principal este creşterea productivităţii şi siguranţei în exploatare prin înlocuirea echipamentelor vechi cu tehnologie modernă.

Modernizarea va include implementarea unui sistem de comandă computerizat care va permite controlul de la distanţă al grupurilor şi monitorizarea în timp real a parametrilor de funcţionare. De asemenea, se va asigura conformitatea cu cerinţele actuale de mediu prin eliminarea scurgerilor de ulei şi utilizarea de materiale nepoluante.

Prin această investiţie, Hidroelectrica îşi consolidează poziţia de cel mai mare producător de energie verde din România. Compania operează 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW, plus un parc eolian de 108 MW la Crucea.

Modernizarea centralei Stejaru se înscrie în strategia naţională de tranziţie către o economie verde şi va contribui la îmbunătăţirea serviciilor tehnologice oferite Sistemului Energetic Naţional.