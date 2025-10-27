Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion

„Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar, în special în noaptea de revelion, când zeci și sute de artificii explodează în tot orașul. Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă și să se piardă”, a declarat primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

În aceste condiții, „pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piața Sfatului. Sper ca exemplu nostru să fie luat de tot mai mulți brașoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, cât și pentru animalele noastre de companie”, a mai spus edilul.

Primarul face apel la brașoveni să evite cumpărarea artificiilor, care, pe lângă poluarea fonică, poluează și mediul prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei.

Artificiile au un impact negativ asupra animalelor

Studiile arată că artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor de companie și sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le pot face să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul, arată Primăria Brașov.

Efectele pe care artificiile le au asupra animalelor de companie și sălbatice sunt următoarele:

Frică și stres: zgomotele bruște și luminile puternice declanșează frică și stres la animale, al căror auz este mult mai sensibil decât al oamenilor

Fugă și rătăcire: animalele speriate pot fugi de acasă, riscând să se piardă sau să ajungă să fie rănite de mașini

Traume psihologice: animalele pot dezvolta traume psihologice, inclusiv pierderea auzului

Daune fizice: pot suferi arsuri, răni sau pot muri din cauza șocului.

În ultimii ani, alte două mari orașe au luat o decizie identică privind artificiile în noaptea de Revelion, respectiv Cluj-Napoca în 2024 și Iași, în 2022.