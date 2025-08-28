Incendiu de vegetație în Capitală: Mesaj RO Alert emis din cauza degajărilor mari de fum

UPDATE:

Conform ISU, sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. În acest moment, indendiul este localizat.

Suprafața estimată este de 13 hectare.

Acționează 10 autospeciale de stingere.

Știrea inițială:

Un incendiu de vegetație a izbucnit în strada Piscul Crăsani, pomperii intervenind pentru stingerea flăcărilor care se extind rapid din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată.

Incendiul produce degajări mari de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj prin sistemul RO Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Operațiunile de stingere sunt în desfășurare.