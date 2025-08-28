Prima pagină » Social » Incendiu de vegetație în Capitală: Mesaj RO Alert emis din cauza degajărilor mari de fum

Incendiu de vegetație în Capitală: Mesaj RO Alert emis din cauza degajărilor mari de fum

Un incendiu de vegetație a izbucnit în strada Piscul Crăsani, pomperii intervenind pentru stingerea flăcărilor care se extind rapid din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată.
Bolojan explică de ce Guvernul amână interdicția cumulului pensiei cu salariul
Bolojan explică de ce Guvernul amână interdicția cumulului pensiei cu salariul
Ilie Bolojan, despre agenda pachetului doi de măsuri: „E foarte posibil să avem acest pachet pe cinci proiecte”
Ilie Bolojan, despre agenda pachetului doi de măsuri: „E foarte posibil să avem acest pachet pe cinci proiecte”
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Ilie Bolojan: Veniturile suplimentare din impozite nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal
Ilie Bolojan: Veniturile suplimentare din impozite nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal
Premierul Bolojan: Am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați care au fost câștigate
Premierul Bolojan: Am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați care au fost câștigate
Andreea Tobias
28 aug. 2025, 16:08, Social

UPDATE:

Conform ISU, sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. În acest moment, indendiul este localizat.

Suprafața estimată este de 13 hectare.

Acționează 10 autospeciale de stingere.

Știrea inițială:

Un incendiu de vegetație a izbucnit în strada Piscul Crăsani, pomperii intervenind pentru stingerea flăcărilor care se extind rapid din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată.

Incendiul produce degajări mari de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj prin sistemul RO Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

Operațiunile de stingere sunt în desfășurare.