Incendiu în zona localității Chilia Veche. Pompierii continuă misiunea de stingere a focarelor

IGSU anunță că pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DELTA” al județului Tulcea acționează terestru în mai multe puncte, concentrându-se asupra focarelor active. O ambarcațiune IB5 cu trei subofițeri, sprijinită de un elicopter Black Hawk, desfășoară operațiuni pentru localizarea unui focar, iar un alt echipaj, cu autospecială de stingere, lucrează pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă.

Aproximativ 20 de pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Tulcea și voluntari ai SVSU Chilia Veche desfășoară acțiuni în zonele unde accesul terestru este posibil. În sprijinul lor, elicopterele efectuează aruncări de apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier. Până la această oră au fost executate aproximativ 80 de aruncări, însumând circa 200 de tone de apă.

Vântul favorizează extinderea incendiului

În sprijinul forțelor terestre și aeriene implicate în misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche acționează și o navă multirol din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea. Aceasta are la bord un echipaj format din patru subofițeri și este dotată cu echipamente performante care permit acționarea directă asupra focarelor din zone greu accesibile pe uscat, facilitând atât limitarea propagării flăcărilor, cât și răcirea perimetrelor afectate.

Vântul puternic, vegetația uscată și arborii doborâți favorizează extinderea incendiului. Până acum, au fost afectate aproximativ 35 ha de fond forestier și alte 35 ha de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.

Totodată, un echipaj din zona Chilia Veche a fost redirecționat pentru localizarea și lichidarea unui alt incendiu produs în Delta Dunării, în apropierea localității Plauru, sprijinit de SVSU Ceatalchioi. Acesta se manifestă la vegetație uscată și miriște cu flacără deschisă, existând risc de extindere către zone economice de interes, a precizat IGSU.