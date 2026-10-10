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Incendiu violent la o clădire dintr-o fostă unitate militară din Vâlcea. Intervin pompieri din patru județe

Peste 50 de pompieri militari intervin, sâmbătă după-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei clădiri din incinta fostei unități militare din localitatea Vlădești, județul Vâlcea.
Incendiu violent la o clădire dintr-o fostă unitate militară din Vâlcea. Intervin pompieri din patru județe
Foto: ISU Vâlcea
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 19:34, Social
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Clădirea are parter și două etaje, iar la intervenție participă 17 mijloace tehnice, dintre care trei aparțin ISU Argeș.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentele de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, Stația de Pompieri Brezoi și Punctul de Lucru Bunești.

În sprijin urmează să ajungă și forțe de la inspectoratele pentru situații de urgență din Sibiu și Olt.

ISU Vâlcea a anunțat că incendiul a cuprins acoperișul clădirii cu două etaje din fost unitate militară. Până în prezent, nu au fost identificate victime, potrivit pompielor.

Intervenția este în desfășurare.

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