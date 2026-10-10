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Incendiul violent de la fosta unitate militară din Vâlcea, stins după ore întregi de luptă cu flăcările: 20 de mașini de pompieri au intervenit / Câteva echipaje rămân la fața locului

Incendiul violent, izbucnit sâmbătă după-masă la fosta unitate militară din Vlădești, județul Vâlcea, a fost stins, au anunțat pompierii, sâmbătă noapte. Nu se știe, momentan, cauza izbucnirii acestuia. 
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Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 00:29, Social
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UPDATE, ora 11:40 Incendiul a fost lichidat după mai multe ore de intervenție

Pompierii ISU Vâlcea au anunțat, sâmbătă noapte, că incendiul la fosta bază militară a fost lichidat. Nu se știe, momentan, cauza izbucnirii acestuia.

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Potrivit pompierilor, a ars acoperișul bazei, care era construit din lemn, cu o învelitoare de tablă. Incendiul s-a manifestat pe 3.000 de metri pătrați. Planșeul de la ultimul etaj s-a prăbușit parțial.

Deși incendiul a fost lichidat, totuși, pompierii vor rămâne, peste noapte, la fața locului pentru supravegherea zonei afectate.

„Vor rămâne la fața locului 4 echipaje de pompieri și 4 autospeciale, pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului și supravegherea zonei afectate”, anunță ISU Vâlcea.

„Cauză probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, au conchis pompierii.

 

Pentru stingerea incendiului, timp de mai multe ore, ISU a intervenit cu 20 de mașini de pompieri. Pe lângă cele 17 autospeciale, au mai intervenit între timp, la fața locului, alte patru de stingere cu apă și spumă și alte două, pentru intervenție și salvare de la sosite din partea ISU Argeș, Sibiu și Olt.

În total 72 de pompieri au luptat, mai multe ore, cu flăcările. Aceștia au reușit, inițial să împiedice flăcările din a se răspândi și la clădirile din apropiere, iar apoi acesta a fost lichidat.

Deși incendiul de la acoperișul fostei baze militare a afectat o suprafață mare, din fericire, nu au fost victime, potrivit reprezentanților ISU Vâlcea.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Incendiu violent la o clădire dintr-o fostă unitate militară din Vâlcea. Intervin pompieri din patru județe

Peste 50 de pompieri militari intervin, sâmbătă după-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei clădiri din incinta fostei unități militare din localitatea Vlădești, județul Vâlcea.

Clădirea are parter și două etaje, iar la intervenție participă 17 mijloace tehnice, dintre care trei aparțin ISU Argeș.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentele de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, Stația de Pompieri Brezoi și Punctul de Lucru Bunești.

În sprijin urmează să ajungă și forțe de la inspectoratele pentru situații de urgență din Sibiu și Olt.

ISU Vâlcea a anunțat că incendiul a cuprins acoperișul clădirii cu două etaje din fost unitate militară. Până în prezent, nu au fost identificate victime, potrivit pompielor.

Intervenția este în desfășurare.

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