INS: Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în septembrie. Numărul deceselor, de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii

Numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut în luna septembrie 2025 atât față de luna precedentă, cât și în comparație cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Sporul natural s-a menținut negativ.
Sursa foto: Cristian Radu Nema/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 nov. 2025, 10:47, Social

În luna septembrie a acestui an au fost înregistrate 14.620 de nașteri, cu 675 mai multe decât în august, ceea ce reprezintă o creștere de 4,8%, potrivit INS.

Decesele au totalizat 18.833, în creștere cu 1.278 față de luna precedentă (+7,3%). Defalcat pe sexe, s-au înregistrat 9.931 decese la bărbați (+8,3%) și 8.902 la femei (+6,1%).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a scăzut la 63, cu 6 mai puțini decât în august.

Sporul natural s-a menținut negativ, la -4.213 persoane, numărul deceselor fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al nașterilor.

Peste 41% dintre decese, la persoanele de peste 80 de ani

Structura pe grupe de vârstă arată că 41,3% dintre decese (7.781) au fost înregistrate la persoane de 80 de ani și peste. Alte 27,9% (5.251) au vizat categoria 70–79 de ani, iar 16,1% (3.031) grupa 60–69 de ani.

Cele mai puține decese s-au consemnat la categoriile 0–4 ani (78), 5–19 ani (51) și 20–29 ani (93).

Date în creștere față de septembrie 2024

Comparativ cu septembrie 2024, numărul nașterilor a fost mai mare cu 1.328, adică +10%. Decesele au crescut cu 424 (+2,3%), în timp ce mortalitatea infantilă a scăzut: în septembrie 2025 au murit cu 23 de copii sub un an mai puțini decât în perioada similară a anului trecut.

Sporul natural a fost negativ în ambele luni în septembrie 2025 (-4.213 persoane), dar și în septembrie 2024 (-5.117 persoane).

Căsătorii și divorțuri

În luna septembrie 2025, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 11.810 căsătorii.

Numărul divorțurilor pronunțate – fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților, pe cale administrativă sau notarială – a fost de 2.565.