INS: Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în septembrie. Numărul deceselor, de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii

În luna septembrie a acestui an au fost înregistrate 14.620 de nașteri, cu 675 mai multe decât în august, ceea ce reprezintă o creștere de 4,8%, potrivit INS.

Decesele au totalizat 18.833, în creștere cu 1.278 față de luna precedentă (+7,3%). Defalcat pe sexe, s-au înregistrat 9.931 decese la bărbați (+8,3%) și 8.902 la femei (+6,1%).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a scăzut la 63, cu 6 mai puțini decât în august.

Sporul natural s-a menținut negativ, la -4.213 persoane, numărul deceselor fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al nașterilor.

Peste 41% dintre decese, la persoanele de peste 80 de ani

Structura pe grupe de vârstă arată că 41,3% dintre decese (7.781) au fost înregistrate la persoane de 80 de ani și peste. Alte 27,9% (5.251) au vizat categoria 70–79 de ani, iar 16,1% (3.031) grupa 60–69 de ani.

Cele mai puține decese s-au consemnat la categoriile 0–4 ani (78), 5–19 ani (51) și 20–29 ani (93).

Date în cre ștere față de septembrie 2024

Comparativ cu septembrie 2024, numărul nașterilor a fost mai mare cu 1.328, adică +10%. Decesele au crescut cu 424 (+2,3%), în timp ce mortalitatea infantilă a scăzut: în septembrie 2025 au murit cu 23 de copii sub un an mai puțini decât în perioada similară a anului trecut.

Sporul natural a fost negativ în ambele luni – în septembrie 2025 (-4.213 persoane), dar și în septembrie 2024 (-5.117 persoane).

Căsătorii și divorțuri

În luna septembrie 2025, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 11.810 căsătorii.

Numărul divorțurilor pronunțate – fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților, pe cale administrativă sau notarială – a fost de 2.565.